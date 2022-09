Mons. Sorrentino, serve un'economia a favore dei poveri

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 30 SET - "Occorre costruire una nuova economia a misura dell'uomo e dell'ambiente, un'economia sostenibile ed equa per tutti, un'economia a favore dei poveri e non contro di essi". Lo ha detto mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi, nel messaggio per la seconda giornata del 54/o Incontro nazionale di studi delle Acli in corso alla Cittadella Pro Civitate nella stessa città di San Francesco.

"Siamo in un tempo in cui, per l'economia e il mondo del lavoro - ha proseguito il vescovo - si verificano particolari difficoltà, per i segni della situazione post-pandemica e le pesanti conseguenze della guerra in Ucraina. Per questo il messaggio di San Francesco è ancora più importante e attuale: Francesco si spogliò di tutti i suoi beni, fino alla nudità, facendosi povero con i poveri. Mise così la causa dei poveri al centro dell'agenda dell'umanità. Quell'agenda ancora non è stata onorata. I poveri sono ancora tanti, troppi, e i lavoratori in difficoltà, e molti giovani e non, sono alla ricerca di un lavoro dignitoso e di un modello economico che garantisca sostegno e speranza a tutti". (ANSA).