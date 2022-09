La Polizia di Stato di Perugia promuove la campagna Roadpol

(ANSA) - PERUGIA, 30 SET - Per tutta l'intera giornata di venerdì 30, presso il centro commerciale Quasar, la Polizia di Stato di Perugia promuoverà la campagna Roadpol - European Roads Policing Network, rete di cooperazione europea tra le polizie stradali - che vede l'Italia rappresentata dal servizio Polizia stradale - e che ha come missione quella di ridurre il numero di vittime della strada.

L'iniziativa sarà accompagnata dallo svolgimento di attività di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione, grazie all'intervento degli agenti della Polizia stradale che coinvolgerà la collettività, specie se utente della strada, nell'illustrazione della campagna Roadpol.

Sarà altresì presente l'autovettura Lamborghini Huracàn con livrea Polizia di Stato che oltre essere utilizzata come mezzo di rappresentanza per eccellenza della Polizia di Stato viene utilizzata per trasporto organi.

All'evento interviene, intorno alle ore 13 il questore della provincia di Perugia, Giuseppe Bellassai. (ANSA).