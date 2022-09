Per pensionati Cisl "santa cose impossibili" come patrona

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 29 SET - Hanno scelto Santa Rita, "la Santa delle cose impossibili, quella alla quale i devoti si rivolgono quando si sentono persi", come loro patrona i pensionati della Cisl Umbria. Lo hanno fatto la Fnp Cisl e il suo consiglio generale che si è riunito a Cascia.

"Ci troviamo a fare una cosa tanto rara quanto preziosa: infatti, sono poche le associazioni soprattutto sindacali, con alle spalle 70 anni di attività come la Fnp Cisl, che decidono di avere un Santo patrono" ha sottolineato il segretario generale Fnp Cisl Umbria Luigi Fabiani. "Ho accolto dopo non poche riflessioni questa proposta arrivata dalla base - ha aggiunto - e alla fine ho dato il mio assenso, prima di portarla in approvazione. Proposta che tra l'altro ho scoperto essere stata appoggiata senza riserva da tutta la struttura regionale.

Con questa decisione sosteniamo ancora una volta i valori fondanti della Cisl che, dal suo fondatore Giulio Pastore, non sono stati non solo dimenticati ma anzi muovono quanti continuano quotidianamente ad essere dalla parte delle persone più indifese e meno tutelate, siano essi lavoratori che pensionati". (ANSA).