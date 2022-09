Leggero aumento curva Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 29 SET - Leggero aumento dell'indice diagnostico RDt relativo al Covid in Umbria che si attesta a 1,49 contro l'1.23 della scorsa settimana. Lo rileva il report del Nucleo epidemiologico della Regione Umbria.

La curva epidemica, come pure la media mobile a 7 giorni in Umbria, mostra - viene spiegato dagli esperti - un trend in leggero aumento rispetto alle settimane precedenti.

L'incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 27 settembre è pari a 453, più 150 rispetto a sette giorni fa.

L'andamento regionale dell'incidenza settimanale mobile per classi di età mostra - sempre in base al Report - un trend in leggero aumento in tutte le classi d'età, con l'incidenza più elevata tra gli 11 e 13 anni.

La distribuzione territoriale dell'incidenza mostra valori in leggero aumento rispetto alla settimana precedente, in tutto il territorio regionale, inoltre si osserva, nell'ultima settimana, un leggero aumento nell'impegno ospedaliero. (ANSA).