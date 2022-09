Gimbe, quasi raddoppiato aumento nuovi casi Covid Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 29 SET - E' praticamente raddoppiato secondo la fondazione Gimbe l'aumento dei nuovi casi Covid in Umbria, più 41,8 per cento tra il 21 e 27 settembre rispetto alla settimana precedente mentre il 22 settembre era stato rilevato un più 22 per cento. Peggiora anche la situazione dei casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 493, più 131.

Secondo Gimbe il tasso di copertura vaccinale con quarta dose è del 13,4%, più basso della media italiana, al 17%. (ANSA).