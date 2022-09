Firmata intesa fra Adm e Comune di Foligno

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 29 SET - È stato siglato un protocollo d'intesa tra Adm e il Comune di Foligno al fine di contrastare il commercio illegale derivante dalla realizzazione e commercializzazione di beni contraffatti.

L'accordo, di durata biennale, sigla la sinergia tra i funzionari della stessa Agenzia delle accise, dogane e monopoli e la polizia locale della città.

A sottoscrivere l'intesa, il sindaco, Stefano Zuccarini, e il direttore Territoriale Adm per la Toscana e l'Umbria, Roberto Chiara.

Adm ha sottoscritto protocolli analoghi, in Umbria, anche a Perugia, Spoleto, Terni e Città di Castello.

"La contraffazione è un fenomeno che non danneggia soltanto i produttori e il commercio, con pesanti ricadute sul fronte occupazionale ed economico, ma può rischiare di creare problemi anche per la salute e la sicurezza, basti pensare alle contraffazioni alimentari, dei medicinali e persino dei giochi per bambini. Con questo accordo il Comune di Foligno si impegna a fornire la massima collaborazione all'Agenzia mettendo a disposizione la nostra polizia locale e rendendosi disponibile a organizzare eventi e campagne di sensibilizzazione aperte alla cittadinanza" ha detto il sindaco Zuccarini.

"Una delle più importanti attività in difesa dell'economia del Paese e della salute del cittadino è proprio quella di contrastare la produzione e la vendita di prodotti contraffatti o che riportano una falsa indicazione sulla provenienza, origine e qualità rispetto a quanto dichiarato" ha affermato il direttore Roberto Chiara. "Avviare queste sinergie anche con le forze di polizia locale significa rafforzare il presidio di legalità sui territori a tutela sia delle imprese ed esercizi che operano nel rispetto delle regole della leale concorrenza, sia in difesa del consumatore spesso tratto in inganno, specie quando acquista da piattaforme elettroniche di e-commerce di dubbia affidabilità, dal prezzo molto conveniente".

L'Agenzia è intanto ospite, a Foligno, della kermesse "Primi d'Italia" con un proprio stand a palazzo Trinci dove sarà possibile vedere alcune tipologie di merci contraffatte sequestrate. Due funzionari chimici illustreranno inoltre come si eseguono analisi e test sull'olio extravergine di oliva e sul grano. (ANSA).