Tagliavento, non importa se arbitro uomo o donna

(ANSA) - PERUGIA, 28 SET - E' stato arbitro di alto livello e ora Paolo Tagliavento fa il dirigente della Ternana calcio, che milita in serie B, e sarebbe più che pronto ad avere una donna come direttore di gara. "Non fa alcuna differenza tra arbitri uomini o donne, importante che siano preparati e poi abbiamo già avuto assistenti donne" ha detto sollecitato dall'ANSA dopo la designazione di Maria Sole Ferrieri Caputi per arbitrare Sassuolo-Salernitana.

"E' una bellissima notizia e le faccio un grande in bocca al lupo" ha detto Tagliavento. "La prima donna in serie A - ha aggiunto - è qualcosa di importante e per Maria Sole un obiettivo meritato. In Italia forse ci si è arrivati un po' tardi rispetto ad altri Paesi, ma sono certo che Caputi ci arriva al termine di un percorso molto importante". (ANSA).