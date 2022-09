Scendono ricoverati Covid Umbria ma aumentano positivi

(ANSA) - PERUGIA, 28 SET - Dopo sei giorni di salita scendono nell'ultimo giorno i ricoverati Covid in Umbria, 117, tre in meno, mentre restano due i posti occupati nelle intensive e si segnalano altri due morti. Lo riportano i dati della Regione.

Nell'ultimo giorno sono emersi altri 837 casi e 409 guariti, con gli attualmente positivi saliti a 4.692, 426 in più di martedì.

Sono stati analizzati 3.284 tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 25,4 per cento, in aumento rispetto al 23,3 per cento di mercoledì della scorsa settimana. (ANSA).