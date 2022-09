Lanzi presidente sezione Agroalimentare di Confindustria

(ANSA) - PERUGIA, 28 SET - Sarà Francesco Lanzi dell'azienda La Romana Farine di Orvieto a guidare la sezione Agroalimentare di Confindustria Umbria per il biennio 2022-2024. L'elezione è avvenuta nel corso dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, che si è riunita a Perugia.

Alla vicepresidenza va Daniele Grigi (Food Italiae). Rinnovato anche il Consiglio direttivo della Sezione.

"Porteremo avanti con continuità gli impegni avviati nel precedente biennio - ha detto Lanzi - con particolare riguardo al lavoro sulla sostenibilità, sulla tracciabilità e a quelli legati al lavoro con le istituzioni. L'industria agroalimentare rappresenta un settore cardine per tutta la filiera. Nonostante le difficoltà legate al caro energia e al pesante rincaro delle materie prime, metterò, insieme al Consiglio Direttivo a cui partecipano le più importanti realtà industriali della regione, il massimo impegno per tutelare gli interessi dell'impresa agroalimentare, che rappresenta un settore strategico per l'economia del territorio. Il lavoro che svolgiamo, infatti, ha un effetto di leva e di sostegno per una serie di attività, a cominciare da quelle del settore primario, che altrimenti sarebbero in grave difficoltà". (ANSA).