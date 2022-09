Interventi Enel su rete elettrica a Castigione del Lago

(ANSA) - CASTIGLIONE DEL LAGO (PERUGIA), 28 SET - E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, nell'ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico territoriale, giovedì 29 e venerdì 30 settembre eseguirà alcuni "importanti" interventi per completare il restyling della rete di Castiglione del Lago. In particolare alle principali dorsali elettriche che costituiscono gli snodi di ingresso dell'elettricità nel territorio comunale.

Enel spiega in un comunicato che dopo i "significativi" lavori di rifacimento ed interramento linee elettriche, sostituzione di conduttore nudo con cavo elicord, rinnovo tecnologico della componentistica elettromeccanica delle cabine ed automatizzazione degli impianti, infatti, l'azienda darà concretezza all'ottimizzazione della tensione di circa 70 chilometri di linee elettriche di media tensione in tutta l'area di Castiglione e zone circostanti del Trasimeno, in modo da garantire elevata qualità e continuità del servizio elettrico, anche quale fattore abilitante a molti servizi digitali che fanno della rete elettrica e delle smart grids uno degli elementi cardine della transizione ecologica. Le operazioni - viene spiegato - devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono alcune interruzioni temporanee del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per giovedì 29 e per venerdì 30 settembre. I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. Gli orari indicati negli avvisi diffusi sul territorio sono cautelativi - sottolinea ancora E-distribuzione -, le singole attività dovrebbero sempre terminare nell'arco di due-tre ore. L'Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni è utile contattare 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) dell'utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile registrarsi a e-Notify (https://www.e-distribuzione.it/servizi/Pratiche-e-comunicazioni /e-notify.html), il servizio che consente di ricevere da E-Distribuzione info via sms, email o telegram su interruzioni di corrente per lavori di manutenzione previsti nell'area geografica in cui si trova la propria fornitura, stato di avanzamento delle pratiche o interventi di tecnici in loco. È possibile, infine, ricevere informazioni sui canali social facebook e twitter E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione "interruzione di corrente", è a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.