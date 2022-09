Squarta, storico 31% ma un solo deputato

(ANSA) - PERUGIA, 28 SET - "Nonostante uno storico 31% e ben 134 mila voti, in Umbria portiamo a casa come Fratelli d'Italia un solo deputato a beneficio di un'altra lista che di voti ne ha presi appena 29 mila raggiungendo a malapena il 7%. Questa è la legge elettorale che abbiamo in Italia": lo scrive su Facebook Marco Squarta, candidato alla Camera in Umbria nel plurinominale con Fratelli d'Italia. In base ai primi dati del portale del Ministero dell'Interno sarebbe stato lui il secondo deputato per il suo partito, al posto di Chiara La Porta eletta in Umbria e Toscana ma in base alla legge destinata a optare per quest'ultima. L'aggiornamento di oggi dà invece a FdI un solo onorevole, Emanuele Prisco, con quindi l'esclusione di Squarta, presidente dell'Assemblea legislativa umbra.

"Pur attendendo l'ufficialità, con la pubblicazione del verbale della Corte di Cassazione - afferma Squarta -, sembra non ci sarà spazio per me in Parlamento. Un po' di amarezza quindi, ma nessuna tremenda delusione, perché la vittoria strameritata di Fratelli d'Italia è un fatto collettivo, di squadra, di comuni ideali. Non di poltrone o posti al sole, ma di valori che prenderanno forma dalle mani di altri. Al mio amico di una vita Emanuele Prisco mando il mio sorriso più grande: lui sa da dove siamo partiti. So che onorerà al meglio ogni impegno futuro, i nostri elettori avranno un'autorevole rappresentanza. E un pensiero per Franco Zaffini, anche lui al secondo mandato, solido riferimento per tutto il Partito umbro".

"Adesso - annuncia Squarta - mi aspetta qualche ora di meritato riposo e poi pronti per continuare l'impegno per la mia Regione con un un rinnovato spirito combattivo". (ANSA).