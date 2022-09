Camera: Pavanelli, con questa legge attendere ufficialità

(ANSA) - PERUGIA, 28 SET - "Con questa legge elettorale molto complessa è bene attendere fino all'ultimo passaggio istituzionale ed avere l'ufficialità della mia elezione": a invitare alla cautela è Emma Pavanelli, candidata del M5s che ora risulta eletta alla Camera in Umbria dopo l'ultimo aggiornamento del portale Eligendo da parte del ministero dell'Interno.

"La mia priorità - afferma Pavanelli in una nota - rimane quella di occuparmi dei temi che toccano da vicino le persone, alimentando il dialogo tra politica e cittadini e, portare le loro istanze in Parlamento, sarà per me un dovere e un onore".

(ANSA).