Telethon finanzia ricerca medico ospedale Perugia

C'è anche lo studio sulla malattia di Lafora del dottor Paolo Prontera, medico genetista dell'Azienda ospedaliera di Perugia, tra i vincitori del bando "Spring seed grant" 2022 annunciati dalla Fondazione Telethon.

Si tratta di uno dei dieci progetti di ricerca finanziati per lo studio di sei malattie genetiche rare, valutati da una commissione scientifica formata da esperti.

Il dottor Prontera, insieme al suo gruppo di lavoro - composto da ricercatori provenienti da varie realtà universitarie italiane e dalla Fondacion Jimenez Diaz di Madrid, spiega l'Azienda ospedaliera in un comunicato - studierà se particolari sequenze di Rna siano in grado in vitro di incrementare la produzione di alpha-amylase, un enzima capace di degradare gli accumuli tossici che a livello celebrale causano la neurodegenerazione e l'epilessia tipica, a oggi intrattabile, della malattia di Lafora. L'obiettivo dello studio è di sviluppare una nuova terapia per il trattamento della patologia e di altre caratterizzate da un accumulo di glicogeno nei tessuti, come ad esempio le glicogenosi.