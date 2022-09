Spirometro donato a Riabilitazione respiratoria Usl Umbria 1

(ANSA) - PERUGIA, 27 SET - Uno spirometro portatile in grado di valutare la funzione polmonare integrata dalla misurazione della forza dei muscoli respiratori sarà impiegato nella diagnosi degli esiti polmonari dell'infezione da Sars-CoV-2, di cui il servizio si occupa è stato donato dall'Ammi (Associazione mogli medici italiani) alla Riabilitazione respiratoria dell'Usl Umbria 1, al centro servizi Grocco di Perugia.

La consegna è avvenuta alla presenza della presidente di Ammi Perugia, Doretta Marinelli, della responsabile del servizio di Riabilitazione respiratoria, Anna Rita Gabrielli, di quella del centro salute Perugia nord-est dell'Usl Umbria 1, Michela Cardamone, del vicesindaco ed assessore per le Politiche dell'infanzia del Comune di Perugia, Gianluca Tuteri, e della presidente di Amar (Associazione di volontariato pazienti con malattie respiratorie) Perugia, Alessia Zegna.

"Ringraziamo vivamente Ammi per il prezioso dono per l'attività diagnostica del servizio anche a nome di tutti i pazienti affetti da patologia respiratoria che presto potranno usufruirne", afferma la responsabile del servizio di Riabilitazione Respiratoria, Anna Rita Gabrielli attraverso una nota dell'Usl. (ANSA).