Pastorelli, impegno Lega per calmierare costi energia

(ANSA) - PERUGIA, 27 SET - "Prevedere ulteriori misure per calmierare i costi e aiutare il mondo produttivo e le fasce più deboli della popolazione, il perdurare della crisi economica richiede un impegno concreto da parte del Governo nazionale, chiamato ad attuare immediatamente tutte le misure necessarie al contenimento del caro-energia": così il capogruppo regionale della Lega Umbria Stefano Pastorelli anche "a nome dei consiglieri del Gruppo che hanno presentato in Assemblea legislativa una mozione urgente sul tema".

"Nel documento approvato dall'Aula - spiega Pastorelli - abbiamo chiesto alla Giunta regionale di impegnarsi presso il Governo per richiedere l'attuazione di misure fondamentali nell'evidenza del drastico aumento dei costi dell'energia che ha colpito i bilanci delle imprese e delle famiglie umbre e italiane, situazione aggravata dalla guerra in Ucraina. Da mesi la Lega e il segretario Matteo Salvini chiedono al Governo di intervenire tramite scostamento di bilancio da 30 miliardi di euro per frenare le pesanti conseguenze sul piano economico e dell'occupazione ed evitare una condizione ancora più emergenziale nei mesi invernali. Il non voto in Aula di questo atto da parte del Partito democratico evidenzia ancora di più la distanza che separa la sinistra dalle reali esigenze del territorio, uno dei motivi che li ha condannati alla sconfitta in queste elezioni. Tra i vari punti la mozione chiede l'introduzione di un tetto al prezzo del gas e l'adozione di una eventuale contrattazione collettiva a livello europeo, la riforma del mercato elettrico e separazione del meccanismo di formazione del prezzo dell'elettricità da quello del gas, l'introduzione di misure per il contenimento dei costi delle bollette con risorse nazionali ed europee, l'attivazione di misure di garanzia, rateizzazione e finanziamenti agevolati".

(ANSA).