L'Umbria a "Terra Madre", Salone del gusto 2022

(ANSA) - PERUGIA, 27 SET - Umbria protagonista all'ultima edizione di "Terra Madre" Salone del gusto 2022, l'evento internazionale dedicato al cibo "buono, pulito e giusto" e alle politiche agroalimentari di qualità che si è svolto dal 22 al 26 settembre al Parco Dora di Torino. Regione, AssoGal, Slow Food Umbria e alcune aziende locali hanno presentato le produzioni agroalimentari di eccellenza del territorio attraverso un ricco calendario di eventi, incontri e degustazioni. Una sinergia comunicativa che ha acceso i riflettori sul cibo come occasione di "rigenerazione", un'occasione di rinascita e ripresa in modo particolare dopo la grave crisi socio-economica conseguente all'emergenza sanitaria da Covid 19. "Una vetrina importante per le eccellenze dell'Umbria - ha sottolineato l'assessore regionale all'Agricoltura, Roberto Morroni - un'ulteriore occasione per affermare il ruolo centrale dell'agroalimentare per lo sviluppo dell'economia regionale, ma non solo, poiché la nostra produzione è ambasciatrice dell'immagine complessiva del territorio".

Lo stand istituzionale Umbria, inaugurato dall'Autorità di gestione del Psr 2014 - 2022, Franco Garofalo, e dal presidente di AssoGal Umbria, Gionni Moscetti, ha ospitato numerose degustazioni funzionali a far conoscere e apprezzare i prodotti dei presidi Slow Food e delle aziende agricole presenti in fiera. Durante i cinque giorni dell'evento sono stati presentati: il Mazzafegato e il Vinosanto da uve affumicate dell'Alta Valle del Tevere, la Fagiolina del Trasimeno, la Fava Cottora dell'Amerino e le Comunità dell'Olio Rajo.

All'interno dello stand istituzionale, inoltre, si è tenuta la presentazione dei Distretti del cibo, a cura di Regione e AssoGal, e l'incontro dal titolo "Biodiversità e Innovazione", a cura di Regione e 3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria. (ANSA).