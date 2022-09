Energia: convegno a Narni, comunità protagonista cambiamento

(ANSA) - PERUGIA, 27 SET - Le comunità come soggetti protagonisti del cambiamento di paradigma necessario per affrontare e delineare un futuro sostenibile non solo da un punto di vista energetico, ma anche etico e sociale: è l'argomento al centro del convegno 'Sostengo Il Sostenibile - Per una comunità consapevole', in programma il 29 settembre a Narni, presso la sede dell'Università di Perugia, a partire dalle 13, con inizio dei lavori alle 14.45. L'iniziativa si svolge nell'ambito della Settimana Europea dell'Energia promossa dalla Commissione Europea ed è stata organizzata da UnaCasaDiVetro con il patrocinio del Comune di Narni e del Dipartimento di Filosofia, scienze sociali, umane e della formazione (Fissuf) dell'ateneo perugino, in collaborazione con ElleÒ edizioni e Sociallogo.

"E' necessario - scrive l'organizzazione in una nota - che le comunità acquisiscano la conoscenza dei propri mezzi e le competenze per indirizzare le proprie energie, intese nella concezione più ampia, al servizio del proprio benessere. La consapevolezza di una comunità sulle proprie risorse e sui propri bisogni permette una gestione equa e ridistribuita dei profitti con ricadute su tutto il tessuto sociale e produttivo.

Una produzione di energia diffusa fa parte di quel circolo virtuoso che alimenta una crescita sostenibile e consapevole".

Il convegno affronta questi tema con uno sguardo interdisciplinare orientato a far luce sulle interconnessioni tra relazioni sociali, economia e risorse energetiche. Il panel di esperti è formato dalla moderatrice Isabella Corvino (RTDB, Fissuf, UniPG) e dai relatori Tommaso Onofri (Ucdv), Fabio D'Andrea (coordinatore corso di Laurea triennale in scienze per l'Investigazione e la Sicurezza UniPg - Narni), Katiuscia De Angelis (Ingegnere ambientale - SocialLogo), Roberto Venafro (Responsabile Ambiente e Cambiamento Climatico Edison), Leonardo Carloni (Ingegnere - Responsabile area ambiente Asm), Giovanni Rubini (assessore Comune di Narni) Massimiliano Minelli (coordinatore Corso di Laurea Magistrale in Scienze socioantropologiche per l'integrazione e la sicurezza sociale, UniPg - Narni). (ANSA).