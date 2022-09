Salvato un giovane capriolo sulla provinciale 246

(ANSA) - PERUGIA, 26 SET - E' una storia a lieto fine quella che ha come protagonista un giovane capriolo ferito, trovato sul bordo della strada provinciale 246, in località Piccione.

A raccontarla è Lanfranco Ghiani del servizio progettazione viaria della Provincia di Perugia che, a seguito della segnalazione della consigliera provinciale Erika Borghesi, è intervenuto domenica mattina per prestare soccorso all'animale sofferente e immobile sul ciglio della carreggiata. Il capriolo, probabilmente investito da un mezzo di trasporto, con il supporto di Wild Umbria è stato subito portato al pronto soccorso dell'ospedale veterinario dell'Università di Perugia, per ricevere le cure necessarie.

Il gesto di sensibilità della Borghesi, che mentre correva sul tratto di strada si è accorta della bestiola ferita e subito ha avvertito le autorità competenti in materia di fauna selvatica, ha permesso di salvare la vita dell'animale.

Cresce così a 51 il numero di daini e caprioli salvati dall'inizio dell'anno in Umbria, merito anche del progetto "Life", volto alla gestione delle collisioni veicolari con la fauna selvatica, nel quale dove la Provincia di Perugia - ricorda l'ente - riveste un ruolo importante. Una volta guarito il capriolo sarà rimesso in libertà nel suo habitat naturale.

(ANSA).