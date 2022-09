In Umbria affluenza giù del 10 per cento

(ANSA) - PERUGIA, 26 SET - Crolla di circa il dieci per cento l'affluenza al voto per le elezioni politiche in Umbria rispetto alla stessa consultazione del 2018. Anche se con numeri migliori della media nazionale. Lo certifica il dato praticamente definitivo sul sito del Ministero dell'Interno.

Alla Camera infatti hanno votato il 68,8 per cento degli aventi diritto. Erano stati il 78,16 quattro anni fa. Il dato è comunque superiore al 64 per cento o poco più nazionale.

Scenario analogo al Senato dove l'affluenza è stata del 68,8 contro il 77,91 delle precedenti politiche. Anche in questo caso l'Umbria è sopra alla media italiana che si attesta a circa il 64 per cento. (ANSA).