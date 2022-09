Giovannini,serve governance per affrontare disastri naturali

(ANSA) - PERUGIA, 26 SET - "Bisognerà fare molto lavoro per preparare le nostre strutture ad eventi che possono accadere e soprattutto per darci una governance, un sistema per affrontare disastri naturali come i terremoti nel modo più efficiente possibile ed investire molto nella cosiddetta resilienza prima che accadano le cose e non soltanto dopo. Credo che questa sia una lezione che in particolare anche l'ultimo terremoto ci ha mostrato ancora una volta": questo il messaggio "che consegniamo a chi governerà il Paese" lanciato da Assisi dal ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, prima di partecipare alla messa dei frati del Sacro convento, nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco.

Celebrazione eucaristica voluta per ricordare le vittime e le famiglie colpite dal terremoto del 1997. Assisi, infatti, fu una delle città che pagò un tributo altissimo in termini di vittime e di danni al patrimonio artistico, tra cui il crollo proprio della volta della Basilica superiore sotto le cui macerie persero la vita due frati e due tecnici presi di sorpresa durante la seconda scossa, quella della mattina del 26 settembre di 25 anni fa. (ANSA).