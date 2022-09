Fora (CiviciX), bene risultato Terzo polo in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 26 SET - "Il Terzo polo in meno di due mesi raggiunge quasi l'8%. In Umbria il dato è superiore alla media nazionale, con risultati a doppia cifra in diversi comuni ad iniziare dal capoluogo di regione, Perugia, con il 10,43, Orvieto con quasi l'11% (10,59%), Corciano con il 10,30%. Alla Camera abbiamo superato Forza Italia e la Lega, partiti presenti da anni e in posizioni di governo in Regione e in molti Comuni umbri. Risultati importanti, senza precedenti, per un soggetto nato un mese fa, che ritengo rappresentino un punto di partenza solido per offrire ai cittadini umbri una proposta politica concreta, pragmatica e liberale" E' l'analisi di Andrea Fora, presidente regionale CiviciX.

"Il Terzo polo - sottolinea Fora in una nota - si conferma un progetto importante per il Paese e per la nostra regione. La caduta rocambolesca del governo Draghi e le elezioni anticipate, con una campagna elettorale ferragostana, hanno rallentato la necessaria maturazione, che sono certo ha grandi potenzialità da sviluppare nel futuro. In meno di due mesi abbiamo costruito una casa per i liberali, i riformisti e i popolari. Una casa per gli italiani che non vogliono un paese fondato sui sussidi e le regalie ma che vogliono rimanere a testa alta tra i grandi paesi europei, saldamente ancorati all'Occidente e ai suoi valori".

"Quando come CiviciX - ricorda - abbiamo fatto la scelta di sostenere la nascita del Terzo polo, lo abbiamo fatto per dare l'opportunità a tanti nostri elettori umbri, che volevano esprimere un voto alle elezioni politiche coerente con lo spirito dell'impegno civico dimostrato in questi due anni di lavoro in tutti i territori della nostra regione. Ma lo abbiamo fatto anche e soprattutto convinti che questo primo passo, come evidenziano i risultati, getti le fondamenta per lavorare a Renew Europe, ad un soggetto che nel Paese e in Umbria possa fare la differenza e si affermi contro i sovranismi, i populismi e le facili promesse elettorali". (ANSA).