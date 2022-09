Azione, in Umbria sopra alla media nazionale

(ANSA) - PERUGIA, 26 SET - La segreteria regionale di Azione esprime "soddisfazione per l'esito delle elezioni politiche in Umbria". "Un risultato infatti che si attesta sopra all'8% quindi sopra alla media nazionale, con alcune tendenze molto positive nei centri più grandi, a cominciare da Perugia dove ci attestiamo intorno al 10,4%, ci testimonia la bontà della campagna elettorale e delle energie messe in campo da iscritti, simpatizzanti e candidati" aggiunge.

"Certo, c'è ancora un lavoro importante da fare - sostiene Azione in una nota -, in particolare nelle aree più periferiche e rurali del territorio, di radicamento e interlocuzione col territorio, ma questo risultato è sicuramente un ottimo viatico per rimettersi subito al lavoro in vista delle prossime amministrative e regionali". (ANSA).