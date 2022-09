Affluenza in picchiata in Umbria, quasi meno 10%

(ANSA) - PERUGIA, 26 SET - Affluenza in picchiata in Umbria per le elezioni politiche. Secondo il dato definitivo del Ministero dell'Interno ai seggi si sono infatti recati il 68,83 per cento degli aventi diritto, dato identico per Camera e Senato, circa il dieci per cento in meno di quattro anni fa.

Praticamente analogo il dato tra le due provincie, intorno al 68-69 per cento.

L'affluenza in Umbria è stata comunque superiore alla media nazionale che si è attestata poco sotto al 64 per cento. (ANSA).