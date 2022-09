Umbria sopra media nazionale affluenza Camera

(ANSA) - PERUGIA, 25 SET - E' sopra alla media nazionale l'affluenza in Umbria rilevata alle 19 per la Camera, ma comunque più bassa dello stesso dato della precedente consultazione. In base al dato definitivo del Ministero dell'Interno è infatti al 56,07 mentre il dato italiano è di poco superiore al 51 per cento.

In Umbria nelle precedente consultazione alle 19 avevano votato il 64,77 per cento degli aventi diritto.

Sostanzialmente uniforme il dato del voto sul territorio regionale. Con la provincia di Perugia al 56,24 per cento e quella di Terni al 55,58. (ANSA).