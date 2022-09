Draghi e la moglie lasciano Città della Pieve

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, insieme alla moglie Serenella, intorno alle 14.30 ha lasciato il casolare di campagna, a Città della Pieve, in Umbria, per dirigersi verso la residenza romana e presumibilmente verso le urne per votare.

Il premier è, infatti, residente nella capitale. Ma prima ha voluto trascorrere qualche ora nell'ormai abituale dimora umbra, dove sarebbe arrivato già dalla giornata di venerdì. Anche se questa volta nessuno lo avrebbe visto aggirarsi nelle vie del centro storico.

Draghi è un assiduo frequentatore del borgo umbro da oltre 15 anni ed è proprio la Pieve il suo "buen retiro" preferito. In questa cittadina di confine con la vicina Toscana che tutti lo attendono una volta che avrà passato le consegne a Palazzo Chigi.