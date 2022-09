Cominciate regolarmente le operazioni di voto

(ANSA) - PERUGIA, 25 SET - Cominciate regolarmente in Umbria le operazioni di voto per le elezioni politiche. Le Prefetture di Perugia e Terni non segnalano anomalie.

Nella regione sono state allestite 1.004 sezioni elettorali.

Gli aventi diritto al voto sono in totale 662.094.

Le sezioni sono 710 in provincia di Perugia (490.922 elettori) e 294 in quella di Terni (171.172). (ANSA).