Insediati i 1.004 seggi elettorali dell'Umbria, 20 Covid

(ANSA) - PERUGIA, 24 SET - Insediate regolarmente le 1.004 sezioni elettorali istituite in Umbria per le elezioni politiche per le quali gli aventi diritto al voto sono in totale 662.094.

Lo ha appreso l'ANSA dalla Prefetture delle due province.

Le sezioni sono 710 in provincia di Perugia (490.922 elettori) e 294 in quella di Terni (171.172).

Per quanto riguarda le persone in isolamento domiciliare per il Covid, alla Prefettura di Perugia sono arrivate 203 richieste di votare. Sono stati quindi istituiti 18 seggi dedicati che coprono 51 dei 59 comuni della provincia e si vanno aggiungere alle sezioni istituite nei cinque ospedali.

A Terni 41 invece ci sono 41 richieste di voto da parte di positivi costretti a casa. Due i seggi Covid istituiti, oltre a quelli ospedalieri.

In base ai dati della Regione aggiornati a sabato 24 settembre, in Umbria ci sono 3.636 persone in isolamento domiciliare per il Covid e 101 ricoverati negli ospedali.

Il personale dedicato al voto dei positivi preleverà le schede presso il seggio assegnato come riferimento. Quindi si recherà presso le abitazioni indossando tute, occhiali, mascherine e guanti. Fornirà e subito dopo ritirerà le schede che saranno inserite nell'urna con tutte le altre. (ANSA).