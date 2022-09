In Umbria ancora meno ricoveri ma più positivi

(ANSA) - PERUGIA, 24 SET - Scendono a 101 i ricoverati Covid in Umbria, tre in meno venerdì, con un posto occupato nelle terapie intensive (nessuno nelle 24 ore precedenti) e due morti legati al virus è il bilancio che emerge dai dati sul sito della Regione.

Prosegue l'aumento degli attualmente positivi 3.737, 132 in più, con un aumento del 15,7 per cento su base settimanale, mentre i nuovi casi sono stati 485 e i guariti 351.

Sono stati analizzati 2.045 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 23,7 per cento mentre era al 20 per cento lo stesso giorno della scorsa settimana. (ANSA).