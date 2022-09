Dal Papa saluto e carezze per bambini ad Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 24 SET - E' stato un saluto prolungato quello di Papa Francesco ai bambini di Assisi che lo hanno atteso fuori dal teatro Lyrick, dove incontra i mille giovani di "The Economy of Francesco".

Il Pontefice, una volta sceso dall'elicottero, ha percorso in carrozzina un tratto del percorso verso il teatro. Durante il quale si è però fermato e alzato, appoggiato a un bastone, dirigendosi verso i bambini. Con i quali si è fermato a parlare, poggiando spesso la sua mano sulle loro teste per una carezza.

Ad accoglierlo anche un delegazione di giovani di Economy of Francesco, alcuni dei quali provenienti dall'Argentina.

Poi all'ingresso nel teatro il saluto delle autorità. Ad attenderlo, tra gli altri, la presidente di Regione Donatella Tesei, il vescovo di Assisi, mons. Domenico Sorrentino e quello di Perugia Ivan Maffeis insieme al cardinale Gualtiero Bassetti, e la sindaca di Assisi, Stefania Proietti. (ANSA).