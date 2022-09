Un ferito grave su tratto umbro E45

(ANSA) - PERUGIA, 23 SET - Una persona è rimasta ferita gravemente in un incidente stradale avvenuto sulla E45 tra gli svincoli di Resina e Pierantonio, in provincia di Perugia, che ha coinvolto un'auto e un mezzo pesante. Su quanto successo sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale.

L'incidente - riferisce l'Anas - è avvenuto in un tratto dove la circolazione è a doppio senso di marcia su una carreggiata, per dei lavori in corso. E' stato quindi ora temporaneamente istituito il senso unico alternato per consentire i rilievi e la rimozione dei veicoli. Inizialmente il traffico era stato invece bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto anche i vigili del fuoco e un'eliambulanza. (ANSA).