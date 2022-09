Tempestava di telefonate la ex fidanzata, condannato

(ANSA) - TERNI, 23 SET - Aveva tempestato di telefonate la propria ex, all'epoca minorenne, dopo la fine del fidanzamento: adesso è stato condannato a sei mesi di reclusione (pena sospesa) per di stalking. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Terni.

I fatti risalgono a cinque anni fa, quando la ragazza, allora diciassettenne, denunciò le ripetute telefonate ai carabinieri.

Una storia che la giovane, assieme alla madre - assistite dall'avvocato Emilio Festa - raccontarono all'ANSA, sottolineando lo stato di ansia e preoccupazione che stavano vivendo assieme al resto della famiglia. Le indagini successive portarono a individuare il giovane come presunto responsabile e ora è stato condannato.

Dall'inchiesta era emerso che nelle ripetute telefonate il giovane si limitava stare in silenzio. (ANSA).