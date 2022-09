Ilaria Baccarelli presidente Sezione Turismo Confindustria

(ANSA) - PERUGIA, 23 SET - Sarà Ilaria Baccarelli (Residenza Roccafiore - Il Collino di Todi) a guidare la Sezione Turismo di Confindustria Umbria per il biennio 2022-2024. L'elezione è avvenuta nel corso dell'assemblea per il rinnovo delle cariche associative.

Alla vicepresidenza è stata eletta Maria Carmela Colaiacovo (Park Hotel Ai Cappuccini), già presidente nel biennio appena concluso.

Rinnovato anche il Consiglio direttivo della Sezione.

Ai lavori ha partecipato il direttore generale di Confindustria Umbria, Simone Cascioli.

"In questi due anni - ha ricordato Colaiacovo, in una nota diffusa dall'associazione degli indutriali - abbiamo dovuto affrontare la pandemia, che ha avuto conseguenze gravissime per il settore. Abbiamo dialogato costantemente con le istituzioni nazionali e regionali per gestire le problematiche sia sanitarie che finanziarie, in modo da garantire la tenuta e il rilancio del comparto, che oggi si trova a fare i conti con un tema drammaticamente nuovo come la crisi energetica. Abbiamo bisogno di interventi urgenti per assicurare la continuità nei prossimi mesi e non interrompere la ripresa avviata solo pochi mesi fa".

"Continueremo a collaborare con la Regione - ha quindi detto Baccarelli - per contrastare il fenomeno dell'abusivismo, garantendo la trasparenza dell'offerta e un comparto turistico sano, e per rafforzare la promozione turistica del territorio.

In questo periodo così complesso avrà un ruolo determinante il tema dell'efficientamento energetico e della sostenibilità, non solo ambientale ma anche economica delle nostre strutture. Ci occuperemo inoltre della formazione, per cercare di rispondere alla carenza di figure professionali che sta condizionando l'operatività delle imprese". (ANSA).