E45 chiusa per incidente stradale in provincia di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 23 SET - Traffico temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni di marcia sulla E45 tra gli svincoli di Resina e Pierantonio, in provincia di Perugia, a causa di un incidente stradale. Lo si è appreso dall'Anas.

L'incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un'auto e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso e i vigili del fuoco.

Il personale Anas è al lavoro per ripristinare la transitabilità appena possibile. (ANSA).