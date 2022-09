Avviso condizioni meteo avverse sull'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 23 SET - Interessa anche l'Umbria l'avviso di condizioni meteorologiche avverse per sabato 24 settembre dal Dipartimento della Protezione civile nazionale e diramato da quella umbra.

Dal mattino di sabato e per le successive 18-24 ore, si prevedono infatti "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, in estensione a Marche ed Umbria, specie settori settentrionali di queste ultime; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".

L'avviso è pubblicato sul sito web del Centro funzionale di monitoraggio meteo-idrologico della Regione Umbria all'indirizzo http://www.cfumbria.it/. (ANSA).