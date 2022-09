Ad Arena Barzagli-Materazzi premio Club per padel Awards

(ANSA) - PERUGIA, 23 SET - Da difensori-campioni, anche del mondo, sul campo di calcio a imprenditori considerati "eccellenza" di un altro sport, il padel: è quanto successo a Marco Materazzi e Andrea Barzagli che come soci fondatori del Padel Arena Perugia hanno ritirato il premio "Club" nella prima edizione degli Italian padel Awards, la 'Notte delle stelle' che è stata celebrata nella suggestiva sala delle Armi, al Foro Italico di Roma. Un'iniziativa dedicata a chi sta contribuendo alla crescita e alla diffusione di questo popolarissimo sport.

Il Padel Arena Perugia dispone tra l'altro di 16 campi e una academy in lingua inglese e spagnolo.

A ritirare il premio Materazzi, Barzagli e l'altro socio fondatore, Matteo Minelli.

"L'idea è nata in pandemia e siamo ben felici di fare da apripista per altri imprenditori del settore che vogliono investire in questo sport" ha affermato Materazzi.

"Il progetto mi è piaciuto da subito, abbiamo creato il centro sportivo proprio come lo avevamo ideato - ha quindi sottolineato Barzagli - e siamo molto contenti di essere una solida e importante realtà del territorio". (ANSA).