Record di passeggeri transitati per aeroporto Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - Record di passeggeri transitati per l'aeroporto internazionale dell'Umbria. La Sase, la Società di gestione dello scalo, ha infatti annunciato che nella mattinata di oggi, giovedì 22 settembre, sono stati superati i 275.000 da inizio anno ed è stato quindi superato il record annuale di traffico del 2015 (quando nei 12 mesi ne transitarono 274.028).

Per la Sase grazie alle 16 rotte della stagione Summer 2022, operativa fino a fine ottobre, ed alle 6 programmate per la stagione invernale, la stima per la chiusura dell'anno è di oltre 340.000 passeggeri, pari ad una crescita che si attesterà intorno al 25% sul precedente record del 2015 e superiore al 50% rispetto al traffico del 2019.

In una nota della società si ricorda che la programmazione invernale vedrà l'attivazione dei nuovi collegamenti Wizz air su Cluj Napoca, oltre alla conferma di quelli da e per Londra Stansted, Malta, Palermo, Catania (Ryanair) e Tirana (operati sia da Wizz air che da Albawings).

Fino alla fine di ottobre, termine della stagione estiva, sarà inoltre possibile volare anche da e per Londra Heathrow con British Airways, Rotterdam (Transavia), Trapani (Albastar), Bruxelles, Bucarest, Barcellona, Vienna, Brindisi e Cagliari (Ryanair). (ANSA).