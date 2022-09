Puletti e Mancini, sulla caccia il Tar ci ha dato ragione

(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - "Dopo avere difeso in ogni sede il mondo venatorio in questi mesi, il Tar ci ha dato ragione respingendo la sospensiva per molte specie invocata dal ricorso di associazioni ambientaliste": così i consiglieri regionali delle Lega Valerio Mancini, capo dipartimento caccia del partito in Umbria, e Manuela Puletti. "Dal 24 settembre sarà reintrodotta la caccia a varie specie, tutte quelle previste dal Calendario venatorio licenziato dalla commissione regionale competente in data 9 giugno e approvato il 5 agosto con delibera di giunta regionale (n.815)" aggiungono.

"Da sabato prossimo quindi - affermano Mancini e Puletti - si potranno cacciare anche beccaccia, tordo, lepre, fagiano, starna, quaglia e tutte le altre indicate dal Calendario venatorio della Regione Umbria originario. Alle associazioni venatorie e ai cacciatori tutti, che insieme agli altri colleghi della Lega abbiamo sempre difeso, nonché alla stessa Giunta regionale, rimane l'amarezza e la rabbia di aver perso un importante appuntamento che la tradizione di questa ragione ha mantenuto per decenni e di questo qualcuno dovrà assumersi la responsabilità. In attesa della pronuncia di merito, appare ancora più chiara la correttezza dell'operato delle istituzioni e la regolarità tecnica di quanto deliberato da Giunta e Assemblea legislativa, e vengono così rispediti al mittente i sospetti di posizioni contra legem o di incapacità politica veicolati da alcune minoranze. A questo punto ci domandiamo cosa serva agli elettori per manifestare con il proprio voto del 25 settembre il totale disaccordo verso quelle forze politiche, come il Movimento 5 Stelle, che tendono a delegittimare l'attività venatoria, al di là di quanto già consentito dalla legge 157". (ANSA).