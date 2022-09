Presidente Provincia Terni visiterà le scuole

(ANSA) - TERNI, 22 SET - La presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza visiterà le scuole superiori di Terni, Orvieto, Narni e Amelia. Il programma prevede sopralluoghi in tutti i 21 istituti gestiti dall'amministrazione dal 3 al 10 ottobre.

La presidente incontrerà i dirigenti scolastici e le rappresentanze degli studenti per un confronto sulle specifiche situazioni di ciascuna realtà e sulle diverse esigenze che interessano il mondo della scuola. La presidente spiega - in una nota dell'Ente - che "in tal modo la Provincia potrà calibrare ancora meglio interventi e investimenti per rendere sempre più adeguate e aggiornate le strutture scolastiche, continuando a garantire servizi e didattica di qualità".

Sottolinea inoltre che conoscere da vicino il mondo della scuola è un elemento molto importante per rafforzare ancora di più la collaborazione fra Provincia e direzioni didattiche e per stare vicino a studenti e famiglie.

Pernazza ricorda poi che l'amministrazione provinciale ha recentemente eseguito una serie di interventi per oltre 3 milioni di euro al fine di rendere pronte le scuole in vista della riapertura dell'anno scolastico ed ha in programma anche ulteriori progetti per 8 milioni di euro di fondi Pnrr.

"L'obiettivo - conclude - è di adeguare sempre più le scuole alle normative di sicurezza e antisismiche, perseguire l'efficientamento energetico, specie in un periodo in cui i costi dell'energia stanno aumentando, e garantire la manutenzione e il miglioramento degli spazi per la didattica e per le altre attività". (ANSA).