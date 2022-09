Pastorelli, bene nessun limite fotovoltaico per autoconsumo

(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - "Nessun limite in Umbria al fotovoltaico per autoconsumo. L'incontro tra la presidente Donatella Tesei, gli assessori competenti e le associazioni di categoria del mondo produttivo e agricolo ha chiarito un punto che da capogruppo Lega in Regione ritenevo chiaro se correttamente interpretato, con un regolamento che, anche alla luce delle novità di Legge emerse, non necessitava di modifiche, ma appunto solo di corretta interpretazione": lo sottolinea Stefano Pastorelli, capogruppo della Lega in Assemblea legislativa.

Per l'esponente del carroccio "la Regione Umbria è allineata con la normativa nazionale che non prevede limiti nelle aree industriali e sui terreni agricoli per la realizzazione di impianti in regime di autoconsumo, né per impianti a servizio di comunità energetiche". "Con regole certe e finanziamenti - aggiunge -, come quelli previsti dall'assessorato regionale competente su disponibilità di risorse comunitarie, il fotovoltaico per autoprodurre energia rappresenterà una risorsa fondamentale per le imprese per abbattere i costi extra e riqualificare zone dismesse. Mi affianco con forza infine alla richiesta di Giunta e associazioni di categoria affinché il governo emani con urgenza i decreti attuativi del proprio provvedimento". (ANSA).