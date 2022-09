Epidemiologi, curva Covid in leggero aumento in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - La curva epidemica del Covid in Umbria, come pure la media mobile a sette giorni, mostra un andamento in "leggero aumento" rispetto alle settimane precedenti. L'incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 20 settembre è pari a 303.

L'RDt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a 7 giorni è in leggero aumento attestandosi a 1.23.

Emerge dai dati elaborati dal Nucleo epidemiologico regionale sull'andamento dell'epidemia in Umbria e diffusi dalla Regione.

"I dati elaborati dal Nucleo epidemiologico regionale - sottolinea l'assessore alla Salute della Regione Umbria Luca Coletto - evidenziano in tutte le fasce di età un lieve aumento dei contagi. E anche se non è evidente un aumento marcato in alcune aree territoriali o fasce di età piuttosto che in altre, va segnalato che la tendenza a contrarre il virus è leggermente più alta nella popolazione con più di 65 anni. Proprio per gli over 60 è raccomandata quindi, la somministrazione della quarta dose che protegge dalla malattia grave". (ANSA).