Cimo Umbria, sarà autunno caldo sul fronte sanitario

(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - "Sarà un autunno caldo sul fronte sanitario. La Regione Umbria sarà chiamata ad affrontare diverse problematiche, tra cui quella legata al disavanzo economico che dovrà essere ripianato, ma anche ad una riorganizzazione del sistema sanitario regionale attraverso la firma della convenzione con l'Università e la stesura del nuovo Piano sanitario": a dirlo è Marco Coccetta, segretario Cimo Umbria.

"Come detto sono impegni importanti che gravano anche dal punto di vista economico e proprio perché impattano sul bilancio, non possono essere lasciati e circoscritti al solo ambito regionale, ma devono essere prese in mano dal governo nazionale" aggiunge in una nota.

"Siamo alla vigilia delle elezioni politiche - ricorda Coccetta - e con estremo rammarico, guardando i programmi elettorali dei vari partiti, poche righe sono scritte su quella che dovrà essere la riorganizzazione sanitaria nazionale. In una fase in cui usciamo da una pandemia, che evidentemente non ci ha ancora sufficientemente insegnato che cosa significa non investire in sanità e non trovare un programma di investimenti per il risanamento della sanità, un pò ci ha deluso".

In ambito regionale per il segretario di Cimo, "c'è ad esempio la convenzione tra Regione e Università che è uno degli aspetti più importanti, in quanto darà luogo a quella che sarà la sanità umbra dei prossimi cinque anni". (ANSA).