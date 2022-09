Appuntamento finale per progetto Armonie in crescendo

(ANSA) - PERUGIA, 22 SET - Il teatro Brecht di Perugia ospiterà sabato 24 settembre l'appuntamento finale del progetto Armonie in crescendo coordinato da Cidis e realizzato grazie al sostegno della Fondazione Perugia.

Le attività progettuali promosse dalla rete di partenariato composta dai Comuni di Perugia, Assisi, Bastia Umbra, Bettona e Valfabbrica, dall'istituto comprensivo Torgiano-Bettona e dalla direzione didattica "Don Bosco" di Bastia Umbra si sono poste l'obiettivo di prevenire e contrastare la povertà educativa minorile con un focus particolare sulla fascia 0-6.

Il progetto Armonie in Crescendo - spiegano i promotori - "è riuscito a creare sinergie territoriali che hanno contribuito attivamente alla costruzione di un welfare capace di coinvolgere l'intera comunità educante, dagli educatori ai bambini passando per le famiglie, a tutela dell'infanzia e per un'educazione equa e democratica".

La giornata si aprirà con il convegno pubblico Cura, Intercultura e Comunità durante il quale si approfondiranno le tematiche di riferimento in presenza di esperti. Sarà attivo anche uno spazio ludico per accogliere i bambini e le bambine durante i lavori.

Il pomeriggio i più piccoli, insieme alle famiglie, saranno nuovamente invitati alle 17 per uno spettacolo teatrale gratuito dal titolo "Sogno" tratto dall'opera di Shakespeare "Sogno di una notte di mezza estate". "Un momento importante di riflessione e condivisione - viene sottolineato - volto a contribuire alla co-costruzione di nuove forme di welfare.

Per maggiori informazioni: https://cidisonlus.org/. (ANSA).