Scienza e ricerca protagoniste a Perugia-Terni con 'Sharper'

(ANSA) - PERUGIA, 21 SET - La scienza e la ricerca saranno protagoniste a Perugia e a Terni per l'edizione 2022, dedicata a Piero Angela, di 'Sharper - La Notte Europea dei Ricercatori' che si terrà venerdì 30 settembre e offrirà un ricco programma di eventi di divulgazione scientifica.

L'iniziativa è stata presentata nel capoluogo umbro dal rettore Maurizio Oliviero, da Stefano Brancorsini, suo delegato per la sede di Terni e per le strutture distaccate, da Stefano Capomaccio, del Dipartimento di Medicina Veterinaria e da Leonardo Alfonsi di Psiquadro, l'impresa sociale di comunicazione scientifica che organizza l'iniziativa insieme all'Ateneo.

La 'Notte Europea dei Ricercatori' si svolge in 14 città: oltre a Perugia e a Terni, saranno protagoniste anche Ancona, Cagliari, Camerino, Catania, Genova, L'Aquila, Macerata, Nuoro, Palermo, Pavia, Sassari e Trieste. Obiettivo creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante. Gli eventi comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti.

"La Notte Europea dei Ricercatori torna finalmente in presenza - ha detto Oliviero - e siamo orgogliosi del fatto che la nostra regione è assoluta protagonista. Cambiamento climatico e lotta ai tumori i temi di questa edizione, una occasione in cui dobbiamo trasmettere ai nostri giovani quella capacità di guardare al futuro con una prospettiva di grande ottimismo e dobbiamo intercettare la loro curiosità. Racconteremo quanto si fa nei laboratori dei nostri atenei, perché molto spesso dei ricercatori e delle ricercatrici, che con il loro lavoro determinano cambiamenti epocali e un miglioramento della qualità della nostra vita, noi non ne vediamo i volti ma in realtà sono i veri protagonisti. La scelta dei cambiamenti climatici e della ricerca che si fa per la lotta ai tumori sono due segnali che noi vogliamo dare di come si può costruire una società del domani. Ci saranno moltissime occasioni per esplorare l’attività di ricerca che si fa nell’aria umanistica, in quella scientifica e nell’aria in cui noi oggi siamo particolarmente valorizzati come eccellenza, penso ai materiali e all’aerospazio, tutto un settore su cui finalmente il nostro Ateneo ha riconquistato quella autorevolezza che meritano. È la ricerca dei nostri scienziati e delle nostre scienziate che parlano ai nostri giovani e lo fanno in maniera totale, a nome dell’Italia e utilizzando sedi universitarie che da tanto tempo collaborano tra di loro”. Il clou degli eventi si svolgerà a Perugia nella zona universitaria al mattino e il pomeriggio ai Giardini del Frontone. A Terni, alle 18, con partenza da Piazza Europa, si svolgerà la corsa che si snoderà tra le vie del centro, con i podisti che potranno interagire con ricercatori di Medicina dello sport e Bioingegneria. Una maratona online di 28 ore collegherà poi le 14 città coinvolte in Sharper. “In questi anni abbiamo avuto molte esperienze che hanno valorizzato la necessità di fare ricerca per innovare – ha detto Alfonsi -, perché non c’è innovazione senza ricerca. Tra le novità di questa edizione il programma ‘Ricercatori a scuola’ che avrà inizio l’ultimo fine settimana di settembre e continuerà durante tutto l’anno scolastico. Uno degli eventi fondamentali sarà il torneo ‘Sumo Science’, gara che vedrà la partecipazione di 64 tra ricercatori e ricercatrici da tutta Italia, coinvolti in interviste doppie realizzate da comunicatori e studenti. Il torneo avrà inizio a Perugia e Palermo il 30 settembre e proseguirà fino a primavera nelle 14 città Sharper. C’è poi un ritorno a Perugia, sabato primo ottobre, alle 21, al Teatro Morlacchi, della finale nazionale della gara ‘FabLab’ Italia, gara di public speaking per giovani ricercatori dove 16 ricercatori provenienti da otto città italiane in tre minuti dovranno presentare dei contenuti in modo efficace. Ci sarà una giuria che valuterà la loro abilità comunicativa e la consistenza dei contenuti che avranno presentato”. ". (ANSA).