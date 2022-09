M5s, ritardi inaccettabili per aiuti dopo maltempo

(ANSA) - PERUGIA, 21 SET - Per Thomas De Luca, consigliere regionale e coordinatore del M5s Umbria, e Rodolfo Rughi, capogruppo in consiglio comunale a Gubbio, "la presidente Tesei deve spiegare il motivo dei ritardi inaccettabili degli aiuti alle popolazioni colpite dall'alluvione del 15 settembre". "Sei giorni dopo la richiesta scritta del Comune di Gubbio, inviata l'indomani del disastro, di un intervento diretto della Regione Umbria per un supporto attraverso 'operai e mezzi per affrontare la situazione emergenziale' non c'è stato alcun riscontro" sostengono in una nota.

"'Dopo cinque giorni a Gubbio non si è visto nessuno'" - affermano De Luca e Rughi - è quanto ci hanno detto direttamente gli abitanti delle frazioni di Santa Maria di Burano e San Bartolomeo dopo l'alluvione che ha colpito il confine tra l'Umbria e le Marche. Abbiamo visto e documentato personalmente nella giornata di ieri intere famiglie continuare a spalare fango e detriti in totale solitudine per liberare case e aziende, con il solo supporto dei volontari della Protezione civile comunale e dei vigili del fuoco". Per gli esponenti del M5s "è semplicemente intollerabile che la Regione non si sia mossa di fronte al dramma di cittadini che hanno visto le loro abitazioni invase da acqua, fango e detriti". "Questo - aggiungono - mentre vengono sistematicamente pubblicate immagini di interventi della Protezione civile regionale nei comuni delle Marche. Pretendiamo di sapere che cosa è successo in queste ore e sin dal prossimo Consiglio regionale chiederemo conto delle azioni verso il governo nazionale da parte della presidente Tesei, che in questo clima di superficialità rischiano di mettere a repentaglio le risorse necessarie a salvare le famiglie umbre e le loro aziende". (ANSA).