Letta non visiterà Comitato Chianelli a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 21 SET - Il segretario del Pd Enrico Letta ha annullato la visita al Comitato per la vita Daniele Chianelli, struttura che a Perugia accoglie giovani malati onco-ematologici e le loro famiglie, nell'ambito di un'iniziativa elettorale nel capoluogo umbro. Confermato invece l'incontro in programma alle 11 davanti al Creo. Lo ha appreso l'ANSA dopo una nota del segretario regionale del Partito democratico Tommaso Bori.

"La proposta di visitare insieme al segretario nazionale Enrico Letta il comitato per la vita 'Daniele Chianelli' - ha spiegato Bori - non aveva alcuno scopo elettorale o strumentale, bensì l'intento di far conoscere una realtà virtuosa e di assoluta eccellenza, da sempre valorizzata da tutte le istituzioni locali e nazionali. Mi dispiace l'interpretazione che se ne è data e spero che si possa organizzare presto, subito dopo il voto, una nuova occasione di incontro".

"Rispetteremo anche in questa occasione, come successo in 32 anni di attività, la nostra totale estraneità a qualsiasi colore politico in particolare in un momento delicato come quello della competizione elettorale" aveva sottolineato Franco Chianelli, presidente del comitato per la vita Daniele Chianelli dopo l'annuncio della visita della quale aveva sostenuto di avere appreso dai medici. (ANSA).