Covid,terzo giorno risalita degli attualmente positivi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 21 SET - Terzo giorno consecutivo di risalita degli attualmente positivi al Covid in Umbria, ora 3.281, 149 in più di martedì con un aumento del 9,5 per cento su base settimanale. E si alza anche il tasso di positività di tamponi e test antigenici, al 20,3 per cento contro il 16,1 delle 24 ore precedenti e il 16,4 rilevato mercoledì della scorsa settimana.

Nell'ultimo giorno sono stati registrati 484 nuovi casi, 326 guariti e vengono indicati nove nuovi morti.

Sostanzialmente stabile il quadro negli ospedali con 109 ricoverati, uno in meno di martedì, mentre resta invariato il dato dei posti occupati nelle intensive (uno). (ANSA).