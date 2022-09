Baldini, a Perugia per inseguire sogni ed emozioni

(ANSA) - PERUGIA, 21 SET - Non guarda ai soldi, quanto all'anima "che è più importante dei muscoli", e insegue "sogni ed emozioni", Silvio Baldini, nuovo allenatore del Perugia chiamato a sostituire Fabrizio Castori. Si è descritto così nella prima conferenza allo stadio "Curi".

Per l'ex tecnico del Palermo, che si è definito "una persona normale innamorata della vita" la matematica "è componente fondamentale della stessa vita e del calcio". "Chiaro - ha spiegato - che ai tifosi non interessa Pitagora, ma se vuoi essere un protagonista serio, non puoi non tenere conto di queste cose".

L'allenatore ha parlato con a fianco il presidente Massimiliano Santopadre, il quale ha spiegato di averlo voluto "in primis perché avevamo bisogno di entusiasmo".

Baldini si è quindi soffermato sulle motivazioni che l'hanno portato a sposare il progetto biancorosso. "Ho subito accettato - ha detto - pur prendendo un ingaggio che è la metà di Palermo.

La cosa più bella è stato il sogno del presidente di portare il Perugia in serie A. Non vuol dire che l'ho promesso, ma che farò di tutto per vincere e realizzarlo".

Proprio lo spirito della dirigenza biancorossa ha convinto Baldini. "Sono bastati 10 secondi per accordarsi - ha sottolineato -, a me non interessano i soldi ma vivere emozioni, e ho sempre voglia di lottare. Questo voglio trasmettere ai giocatori".

Alla squadra "che è forte" Baldini chiederà di portare in campo anche le loro emozioni". "Io vivo di queste - ha concluso -, non voglio alzare cento chili ma voglio che il mio cuore batta per qualcosa che amo". (ANSA).