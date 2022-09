Ad Assisi mille giovani economisti per Economy of Francesco

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 21 SET - Assisi è pronta ad accogliere i mille giovani economisti, imprenditori e change-maker che dal 22 al 24 settembre partecipano a The economy of Francesco per celebrare il loro impegno comune a cambiare l'economia. Appuntamento che culminerà, sabato 24 settembre, nella firma di un patto con il Papa.

La tre giorni si svilupperà tra il teatro Lyrick e il Pala eventi a Santa Maria degli Angeli e il centro storico di Assisi, in 12 villaggi, relativi ai temi su cui i giovani hanno lavorato in questi tre anni.

"Finalmente ci siamo: grazie e benvenuti giovani a The Economy of Francesco" dicono i membri del Comitato organizzatore in una nota diffusa dalla diocesi. "Siamo sicuri - aggiungono - che, qui in Assisi, potrete sentire la spiritualità francescana e permettere a noi di conoscere e apprezzare i frutti del vostro lavoro che costituiranno le fondamenta di questa nuova economia che il Santo Padre ci ha chiamato a costruire".

La conclusione sarà sabato 24 settembre con l'incontro dei partecipanti con il Papa al teatro Lyrick dove verrà siglato il Patto con i giovani. (ANSA).