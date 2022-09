Tornano a salire i ricoveri, quattro in più

(ANSA) - PERUGIA, 19 SET - Si è interrotto nelle ultime 24 ore il calo dei ricoveri Covid in Umbria che aveva caratterizzato gli ultimi due giorni, anche se i dati della Regione aggiornati a lunedì 19 segnano una diminuzione percentuale su base settimanale del 6,9.

I ricoverati sono112, quattro in più rispetto a ieri, uno dei quali è in terapia intensiva.

Si registra un nuovo decesso, 2.092 in tutto dall'inizio della pandemia. I nuovi casi emersi sono 149 e i guariti 178. Gli attualmente positivi scendono così a 3.060 (30 in meno).

Sono stati analizzati 732 tamponi ed il tasso di positività è al 20,35 per cento (19,57 ieri e 21,6 lunedì della scorsa settimana). (ANSA).