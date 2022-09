Carabinieri sequestrano 8 kg di marijuana, un arresto

(ANSA) - PERUGIA, 19 SET - Marijuana per un valore complessivo di circa 60.000 euro, 11 grammi di cocaina e circa 1.300 euro in contanti: è quanto hanno sequestrato i carabinieri del comando provinciale di Perugia ad cittadino albanese, già espulso dal territorio italiano e illegalmente rientrato, che è stato arrestato.

I militari, a seguito di un breve inseguimento, hanno fermato un veicolo con a bordo due persone. Ad un primo controllo, uno degli occupanti è apparso particolarmente nervoso, cercando di allontanarsi senza riuscirci. E' stato quindi sottoposto a una perquisizione, nel corso della quale sono stati trovati circa 11 grammi di cocaina divisa in involucri nascosti negli slip e denaro contante, in banconote di piccolo taglio. La perquisizione ha permesso anche di trovare due paia di chiavi, riconducibili ad altrettante abitazioni. Nella prima casa, dove l'uomo abita con la moglie, sono stati trovati altro denaro contante, e un vero e proprio diario registro in cui erano annotate le attività di vendita al dettaglio dello stupefacente.

Nella seconda abitazione, disabitata, ma utilizzata come laboratorio, c'era stoccato un quantitativo di circa 8 chilogrammi di marijuana, già suddivisa in confezioni sottovuoto e destinate allo spaccio di piazza. Lo stupefacente, come detto, secondo quanto riferiscono i carabinieri, venduto al dettaglio avrebbe fruttato circa 60.000 euro. (ANSA).